MSI представила ноутбуки Creator M14 и M16 HX с процессорами Intel и видеокартами NVIDIA

Компания MSI представила на выставке CES 2024 два свежих ноутбука серии Creator — 14-дюймовый Creator M14 и 16-дюймовый Creator M16 HX. Первый предлагает процессоры Intel Raptor Lake-H (Core 13-го поколения), второй оснащается более свежими Raptor Lake-HX Refresh (Core 14-го поколения). Creator M14. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru