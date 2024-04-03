MSI представила видеокарту GeForce RTX 4060 Gaming Duke 3X с крупной системой охлаждения

Компания MSI возродила серию видеокарт Duke. Последний раз производитель выпускал ускорители под этой маркой во времена архитектуры Nvidia Turing (серия GeForce RTX 2000). На днях компания представила модель GeForce RTX 4060 Gaming Duke 3X на актуальной архитектуре Ada Lovelace. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru