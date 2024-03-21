MSI выпустит широкоформатный 34-дюймовый изогнутый игровой монитор MPG 341CQPX с частотой обновления 240 Гц

MSI продолжает пополнять ассортимент своих игровых OLED-мониторов. Хотя производитель недавно выпустил модель монитора MAG 341CQP QD-OLED с изогнутым экраном, которая оценивается в $830, он также готовит к выпуску модель MPG 341CQPX. Её отличительной особенностью является более передовая QD-OLED-матрица. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru