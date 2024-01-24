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MSI занизила производительность GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X, но уже устранила проблему

Выход первых обзоров видеокарт GeForce RTX 4070 Ti Super оказался смазан из-за проблем с моделью MSI Ventus 3X, которая попала в руки некоторых СМИ и блогеров. Из-за проблем с прошивкой её быстродействие оказалась на 5 % ниже, чем у других RTX 4070 Ti Super с эталонными характеристиками. Только сегодня MSI удалось исправить данную проблему. Источник изображений: MSI
Источник: 3dnews.ru

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