MSI занизила производительность GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X, но уже устранила проблему

Выход первых обзоров видеокарт GeForce RTX 4070 Ti Super оказался смазан из-за проблем с моделью MSI Ventus 3X, которая попала в руки некоторых СМИ и блогеров. Из-за проблем с прошивкой её быстродействие оказалась на 5 % ниже, чем у других RTX 4070 Ti Super с эталонными характеристиками. Только сегодня MSI удалось исправить данную проблему. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru