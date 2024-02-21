MTS AI создала российскую большую языковую модель для анализа документов и звонков

Компания MTS AI, дочерняя структура МТС, разработала большую языковую модель (LLM) MTS AI Chat. Она, как утверждается, позволяет решать широкий спектр задач — от генерации и редактирования текстов до суммирования и анализа информации. Новая LLM ориентирована на корпоративный сектор. Среди сфер применения называются подбор персонала, маркетинг, обслуживание клиентов, подготовка финансовой документации и проверка отчётности, генерация обучающих материалов и пр. На базе MTS AI Chat могут создаваться внутренние системы поиска, чат-боты для ответов на вопросы, рекомендательные сервисы и пр.

Источник: 3dnews.ru