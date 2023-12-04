МТС начал тестировать собственный аналог YouTube — видеоплатформу NUUM

Компания МТС объявила о начале открытого бета-тестирования новой пользовательской видеоплатформы NUUM, которая представляет собой аналог YouTube. Все желающие принять участие в тестировании могут сделать это в веб-версии сервиса или посредством мобильных приложений для Android и iOS. Полноценный запуск видеоплатформы должен состояться в следующем году. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru