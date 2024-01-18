МТС ускорила мобильный интернет в Московском регионе на 30 %, превратив 3G в 4G

Компания МТС завершила перевод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги Московского региона. Реализация этого проекта способствовала увеличению скорости мобильного интернета и ёмкости сети на территории Москвы и области в среднем на 30 %. На остальной территории региона отключение сети UMTS 2100 планируется в 2025 году. Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru