МТС запустила открытое бета-тестирование метавселенной МТС Verse

Компания MTC сообщила о старте открытого бета-тестирования своей виртуальной метавселенной МТС Verse. Она представляет собой игровое 3D-пространство, в котором предлагается взаимодействие с продуктами цифровой экосистемы МТС. В MTC Verse можно зарабатывать специальные коины, которые затем можно обменивать на виртуальные товары, а также продукты и услуги бренда. Источник изображения: МТС

Источник: 3dnews.ru