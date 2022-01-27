Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию

В кодовую базу библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer) принято изменение по умолчанию активирующее работу на базе протокола Wayland в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11. Ранее в Wayland-окружениях с компонентом XWayland по умолчанию активировался вывод с использованием X11, а для применения Wayland нужно было запускать приложение со специальной настройкой. Изменение войдёт в состав выпуска SDL 2.0.22, намеченного на март. Отмечается, что для полноценной работы приложений на базе SDL в Wayland требуется наличие библиотеки libdecor для декорирования окон на стороне клиента.



Источник: opennet.ru