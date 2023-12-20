Тихо и незаметно вышла новая версия редактора нотных партитур MuseScore 4.2. Это знаковое обновление для гитаристов, получившее новую систему гитарных бэндов с красивыми графическими обозначениями и очень реалистичным воспроизведением. Версия 4.2 также содержит также и другие важные обновления и улучшения, в том числе улучшения для многочастных партитур и многое другое.

Обновление коснулось и коллекции музыкальных сэмплов: Muse Guitars, Vol. 1. В этот комплект входят шестиструнные акустические гитары со стальными и нейлоновыми струнами, две электрогитары и электрический бас. Вы можете найти всё это на Muse Hub, рядом с давно зарекомендовавшими себя хоровыми и оркестровыми коллекциями Muse. Посмотрите видео релиза чтобы оценить качество звучания. Если же вы хотите вкусить всю красоту звучания MuseScore, скачайте и установите утилиту Muse Hub для Windows и Mac, или Muse Sounds Manager для Linux с сайта https://www.musehub.com/ . Muse Sounds Manager теперь доступен в виде пакета RPM в дополнение к пакету DEB. MuseScore можно использовать и без увесистых внешних коллекций, пакет включает стандартный sf2 банк сэмплов.

Новые функции в MuseScore 4.2:

Гитара Заново переписанная система ввода бэндов и настройки их воспроизведения. Поддержка альтернативных строёв струн.

Партии Лучшая синхронизация между партитурой и партиями Возможность исключить определенные элементы из партитуры или партии

Воспроизведение Возможность выбирать определенные звуки в SoundFont Диаграммы педалей арфы теперь влияют на воспроизведение глиссандо. (что бы это ни значило) Микротональные акценты теперь влияют на воспроизведение нот. Новые элементы палитры «a tempo» и «primo tempo», которые возвращают воспроизведение к более раннему темпу (спасибо участнику сообщества Remi Thebault)

Гравировка Поддержка арпеджио, охватывающего разные голоса. Варианты размещения связей «внутри» или «снаружи» нот и аккордов. Множество усовершенствований тональностей, тактовых размеров и частей (спасибо участнику сообщества Samuel Mikláš). Множество других исправлений (см. ссылку)

Доступность 6-клавишный ввод Брайля через панель Брайля (спасибо проекту DAISY Music Braille Project и Sao Mai Center for the Blind)

Импорт/Экспорт Поддержка формата MEI (Music Encoding Initiative) (спасибо участникам сообщества Laurent Pugin и Klaus Rettinghaus). Различные исправления и улучшения MusicXML.

Публикация в облако Возможность обновлять существующее аудио на Audio.com. Возможность одновременной публикации на MuseScore.com и Audio.com. Необязательное представление списка для оценок на вкладке «Главная», в котором отображается больше деталей, чем в виде сетки по умолчанию. Возможность открывать партитуры с MuseScore.com непосредственно в MuseScore (нет необходимости вручную загружать и сохранять файл)



Обратите внимание, что партитуры, созданные или сохраненные в MuseScore 4.2, нельзя открыть в предыдущих версиях MuseScore, включая MuseScore 4 и 4.1. Пожалуйста, используйте «Файл» > «Экспорт» > MusicXML, если вам нужно поделиться партитурой с кем-то, кто не может обновиться до версии 4.2.

Источник: linux.org.ru