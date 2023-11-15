Музыкальный платформер с элементами выживания A Highland Song от авторов 80 Days и Heaven’s Vault получил дату выхода и новый трейлер

Британская студия Inkle (80 Days, Heaven’s Vault) в рамках шоу Indie World Showcase раскрыла дату выхода своего приключенческого платформера с музыкальным уклоном A Highland Song. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: Inkle Studios
Источник: 3dnews.ru
Британская студия Inkle (80 Days, Heaven’s Vault) в рамках шоу Indie World Showcase раскрыла дату выхода своего приключенческого платформера с музыкальным уклоном A Highland Song. Анонс сопровождался новым трейлером. Источник изображений: Inkle Studios