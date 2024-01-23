«Мы против донатных помоек»: агентство Weloveplayers вызвалось издавать небольшие игры от российских разработчиков

Российское агентство Weloveplayers, которое раньше оказывало командам разработчиков небольших игр медийную поддержку, заявило о расширении деятельности. Теперь компания намерена заниматься ещё изданием проектов от отечественных инди-студий. Источник изображения: Weloveplayers Publishing

Источник: 3dnews.ru