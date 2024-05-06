«Мы пытались, но не вышло»: разработку «Механоиды: Протокол Войны» заморозили до лучших времён, которые «могут никогда не настать»

Анонсированное в 2018 году возрождение российской серии ролевых экшенов с открытым миром «Механоиды», похоже, всё-таки не состоится: разработка «Механоиды: Протокол Войны» заморожена на неопределённый срок. Источник изображения: SkyRiver Studios
Источник: 3dnews.ru
Анонсированное в 2018 году возрождение российской серии ролевых экшенов с открытым миром «Механоиды», похоже, всё-таки не состоится: разработка «Механоиды: Протокол Войны» заморожена на неопределённый срок. Источник изображения: SkyRiver Studios