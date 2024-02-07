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«Мы твёрдо верим в её будущее»: Paradox похвасталась успехами Cities: Skylines II — плохие отзывы не помешали продажам

Градостроительный симулятор Cities: Skylines II демонстрирует отличные продажи, несмотря на неутихающую критику со стороны игроков. Об успехах проекта издательство Paradox Interactive рассказало в финансовом отчёте за 2023 год. Источник изображения: Steam (i’m doing teamwork :D)
Источник: 3dnews.ru

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