«Мы твёрдо верим в её будущее»: Paradox похвасталась успехами Cities: Skylines II — плохие отзывы не помешали продажам

Градостроительный симулятор Cities: Skylines II демонстрирует отличные продажи, несмотря на неутихающую критику со стороны игроков. Об успехах проекта издательство Paradox Interactive рассказало в финансовом отчёте за 2023 год. Источник изображения: Steam (i’m doing teamwork :D)

Источник: 3dnews.ru