На Apple подали в суд за слишком дорогой iCloud и монополизацию облачных хранилищ для iOS

В окружной суд Северного округа Калифорнии был подан коллективный иск против компании Apple. Причиной стали обвинения в том, что Apple создала незаконную монополию в сфере облачных сервисов для устройств на iOS и завысила стоимость услуг облачного хранилища iCloud, что противоречит принципам честной конкуренции и законам, регулирующим монопольную деятельность в США. Источник изображения: Mohamed_hassan / Pixabay

Источник: 3dnews.ru