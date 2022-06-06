На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan

Разработчики из компаний Red Hat и Collabora приступили к созданию открытого Vulkan-драйвера nvk для графических карт NVIDIA, который дополнит уже имеющиеся в Mesa драйверы anv (Intel), radv (AMD), tu (Qualcomm) и v3dv (Broadcom VideoCore VI). Разработка драйвера ведётся на базе проекта Nouveau с задействованием некоторых подсистем, ранее применяемых в OpenGL-драйвере Nouveau.

Параллельно в Nouveau началась работа по выносу в отдельную библиотеку универсальной функциональности, которая может использоваться в других драйверах, например, в библиотеку вынесены компоненты для генерации кода, которые могут применяться для совместного использования компилятора шейдеров в драйверах для OpenGL и Vulkan.

К разработке Vulkan-драйвера подключились Карол Хербст (Karol Herbst), разработчик Nouveau из Red Hat, Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat, и Джейсон Экстранд (Jason Ekstrand), активный разработчик Mesa из Collabora. Драйвер находится на раннем этапе развития и пока не пригоден для применений, отличных от запуска утилиты vulkaninfo. Необходимость в новом драйвере обусловлена отсутствием открытых Vulkan-драйверов для видеокарт NVIDIA, в то время как всё больше игр используют данный графический API или запускаются в Linux при помощи прослоек, транслирующих вызовы Direct3D в API Vulkan.



Источник: opennet.ru