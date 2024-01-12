На CES 2024 компания Mercedes-Benz показала прототип электрического Geländewagen с функцией «танкового разворота»

Машина, которая в серийном воплощении будет носить обозначение EQG, уже демонстрировалась компанией Mercedes-Benz на эскизах и в видеороликах. Идею выпустить электрический вариант знаменитого Geländewagen (G-Klasse) немецкий автопроизводитель вынашивает давно, и на CES 2024 предсерийный вариант был продемонстрирован в лёгком камуфляже, который не скрывал форм и размеров кузова. Источник изображения: Car and Driver

Источник: 3dnews.ru