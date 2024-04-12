На GitHub обнаружен вредонос Keyzetsu Clipper, угрожающий криптоактивам пользователей

На платформе GitHub зафиксировано распространение нового вредоносного программного обеспечения (ПО) для Windows под названием Keyzetsu Clipper, нацеленного на пользовательские криптовалютные кошельки. Чтобы обмануть пользователей, злоумышленники создают фальшивые репозитории с названиями популярных проектов, которые выглядят легитимно, обманом заставляя жертв скачивать вредонос, угрожающий безопасности их криптоактивов. Источник изображения: Vilkasss / Pixabay

Источник: 3dnews.ru