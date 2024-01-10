На компанию HP вновь подали в суд за то, что она блокирует использование в своих принтерах картриджей сторонних производителей. В новом иске, поданном 5 января в окружной суд США в Северном округе штата Иллинойс, HP обвиняется в использовании обновления прошивки с функцией «динамической безопасности» (Dynamic security) для того, чтобы «создать монополию» на замену картриджей для принтеров. Источник изображения: HP

Источник: 3dnews.ru