На падающем рынке смартфонов в США компании Samsung удалось нарастить свою долю до 31 %

Рынок смартфонов США снижается уже шестой квартал подряд, как установили представители Counterpoint Research, и по итогам первого квартала объёмы поставок соответствующих устройств сократились на 8 % год к году, преимущественно в ущерб недорогим моделям без поддержки 5G. Корейской компании Samsung удалось увеличить свою долю на рынке смартфонов США до 31 %. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru