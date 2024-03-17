На платформе LinkedIn появятся игры

Принадлежащая Microsoft профессиональная соцсеть LinkedIn насчитывает более 1 млрд пользователей. Разработчики платформы стремятся увеличить время, которые люди проводят в LinkedIn. Для этого они намерены интегрировать в соцсеть игры. Источник изображения: QuinceCreative/pixabay.com

Источник: 3dnews.ru