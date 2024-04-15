На северо-востоке Японии развивается кластер по производству оборудования для выпуска чипов

По информации Nikkei Asian Review, японские поставщики оборудования для изготовления полупроводниковых компонентов воодушевились идеей возрождения национальной отрасли, а потому на северо-востоке страны активно развивают кластер, который ранее получил обозначение «Кремниевый путь». Tokyo Electron создаёт здесь оборудование, опережающее существующие технологии на четыре шага вперёд. Источник изображения: Tokyo Electron

Источник: 3dnews.ru