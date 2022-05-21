На соревновании Pwn2Own 2022 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own 2022, ежегодно проводимых в рамках конференции CanSecWest. Рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей были продемонстрированы для Ubuntu Desktop, Virtualbox, Safari, Windows 11, Microsoft Teams и Firefox. Всего было продемонстрировано 25 успешных атак, а три попытки завершились неудачей. При проведении атак использовались самые свежие стабильные выпуски приложений, браузеров и операционных систем со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 1,155,000 долларов США.

На соревнованиях продемонстрировано пять успешных попыток эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей в Ubuntu Desktop, предпринятых разными командами участников. Одна премия в 40 тысяч долларов была выплачена за демонстрацию локального повышения привилегий в Ubuntu Desktop через эксплуатацию двух проблем, связанных с переполнением буфера и двойным освобождением памяти. Четыре премии, размером 40 тысяч долларов каждая, были выплачены за демонстрацию повышения привилегий через эксплуатацию уязвимостей, связанных с обращением к памяти после её освобождения (Use-After-Free).

В каких именно компонентах проблемы пока не сообщается, в соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

Другие успешные атаки:

100 тысяч долларов за разработку эксплоита к Firefox, позволившего при открытии специально оформленной страницы обойти sandbox-изоляцию и выполнить код в системе.

40 тысяч долларов за демонстрацию эксплоита, использующего переполнение буфера в Oracle Virtualbox для выхода из гостевой системы.

50 тысяч долларов за эксплуатацию Apple Safari (переполнение буфера).

450 тысяч долларов за взломы Microsoft Teams (разные команды продемонстрировали три взлома с наградой по 150 тысяч за каждый).

80 тысяч долларов (две премии по 40 тысяч) за эксплуатацию переполнений буфера и повышение своих привилегий в Microsoft Windows 11.

80 тысяч долларов (две премии по 40 тысяч) за эксплуатацию ошибки в коде проверки доступа для повышения своих привилегий в Microsoft Windows 11.

40 тысяч долларов за эксплуатацию целочисленного переполнения для повышения своих привилегий в Microsoft Windows 11.

40 тысяч долларов за эксплуатацию уязвимости, связанной с обращением к памяти после её освобождения (Use-After-Free), в Microsoft Windows 11.

75 тысяч долларов за демонстрацию атаки на информационно-развлекательную систему автомобиля Telsa Model 3. В эксплоите использовались ошибки, приводящие к переполнению буфера и двойному освобождению памяти, вместе с ранее известной техникой обхода sandbox-изоляции.

Предприняты, но не увенчались успехом, отдельные попытки взлома Microsoft Windows 11 (6 успешных взломов и 1 неудачный), Tesla (1 успешный взлом и 1 неудачный) и Microsoft Teams (3 успешных взлома и 1 неудачный). Заявок на демонстрацию эксплоитов в Google Chrome в этом году не было.



Источник: opennet.ru