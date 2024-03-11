ProHoster > Блог > Новости интернета > На старых видеокартах NVIDIA неофициально разблокировали Resizable BAR для повышения FPS

На старых видеокартах NVIDIA неофициально разблокировали Resizable BAR для повышения FPS

Вышел неофициальный драйвер UEFI NVStrapsReBar, который позволит разблокировать функцию Resizable BAR (Base Address Register) для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20-й и GTX 16-й серий (Turing). Технология Resizable BAR, которая является частью спецификации PCI, позволяет центральному процессору получать доступ ко всему стеку памяти графического процессора через PCIe, тем самым устраняя узкие места и обеспечивая более высокую производительность. Источник изображения: unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий