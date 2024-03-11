На старых видеокартах NVIDIA неофициально разблокировали Resizable BAR для повышения FPS

Вышел неофициальный драйвер UEFI NVStrapsReBar, который позволит разблокировать функцию Resizable BAR (Base Address Register) для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20-й и GTX 16-й серий (Turing). Технология Resizable BAR, которая является частью спецификации PCI, позволяет центральному процессору получать доступ ко всему стеку памяти графического процессора через PCIe, тем самым устраняя узкие места и обеспечивая более высокую производительность. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru