На ветрогенераторы в Германии начали ставить деревянные лопасти, но на мельницы они похожи не стали

Немецкая компания Voodin Blade Technology запустила процесс опытного производства лопастей ветрогенераторов из клеёного бруса. Такие лопасти могут полностью перерабатываться в отличие от современных лопастей из стеклоткани, эпоксидной смолы и углепластика. Лопасти производятся на станках с ЧПУ и по ряду характеристик обещают оказаться лучше синтетических. Источник изображений: Voodin Blade Technology

Источник: 3dnews.ru