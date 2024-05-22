Возможность подключения к Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместной с 2028 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева. Спутник миссии «Рассвет-2» с поддержкой 5G компании «Бюро 1440». Источник изображения: Минцифры РФ

Источник: 3dnews.ru