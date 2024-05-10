На заре Android компания Google сама разрабатывала приложения соцсетей: Twitter, Foursquare и не только

Первые версии популярных приложений для Android, включая официальный клиент Twitter, были созданы самой Google. Об этом рассказала бывший старший директор по управлению продуктами в компании Twitter (теперь X) Сара Бейкпур (Sara Beykpour) в интервью подкасту Майкла Миньяно (Michael Mignano). Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru