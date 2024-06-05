Набор патчей для ускорения шифрования/дешифрования AES-GCM

2 июня Эрик Биггерс (инженер из Google) представил новые реализации AES-XTS для гораздо более высокой производительности процессоров Intel/AMD с помощью новых наборов кода AES-NI + AVX, VAES + AVX2, VAES + AVX10/256 и VAES + AVX10/512.

Код AES-NI GCM заменяет собой предыдущий, написанный Intel, и устраняет существующие выявленные проблемы:

Конечным состоянием ассемблерного кода x86_64 AES-GCM является то, что мы получаем два ассемблерных файла: один генерирует код AES-NI с AVX или без него, а другой генерирует код VAES с AVX512/AVX10 с 256-битными или 512-битными векторами. В нём отсутствует поддержка одиночного VAES (без AVX512/AVX10). Это немного отличается от того, что я сделал с AES-XTS, где один файл генерирует код AVX и AVX512/AVX10, включая код, использующий только VAES (без AVX512/AVX10), а другой файл генерирует только код, отличный от AVX. Однако, на данный момент это кажется правильным выбором для каждого конкретного алгоритма, учитывая то, что ограничение до 16 SIMD-регистров и 128-битных векторов привело к некоторым существенно отличающимся конструктивным решениям в AES-GCM, но не настолько для AES-ХТС. Процессоры, поставляемые только с VAES, также кажутся временным явлением, поэтому нам, возможно, не следует слишком стараться поддерживать эту комбинацию».