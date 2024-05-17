Компания Dreame Technolody, известный поставщик умной техники для дома объявил промо-акцию «Неделя Dreame» с участием трёх новых моделей роботов-пылесосов бренда: Dreame L10s Pro Ultra, Dreame L10s Pro Gen 2 и Dreame L10s Plus. Акция пройдёт с 16 по 27 мая. Все три новинки представляют собой высокотехнологичные, современные роботизированные пылесосы с системой экстремального всасывания Vormax мощностью в 7000 Па, позволяющей без труда удалять даже самые мелкие частицы мусора с напольного покрытия в доме.

Источник: 3dnews.ru