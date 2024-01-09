Началась эпоха сверхбыстрого Wi-Fi 7 — запущена сертификация устройств

Организация Wi-Fi Alliance начала официально сертифицировать устройства с поддержкой Wi-Fi 7 — стандарта беспроводных сетей нового поколения. Наличие сертификата означает, что устройства могут в полной мере и согласно спецификациям протокола взаимодействовать друг с другом. В 2024 году официальная поддержка Wi-Fi 7 появится на смартфонах, ноутбуках, маршрутизаторах и другом оборудовании, предлагая значительный прирост скорости относительно Wi-Fi 6E. В своём заявлении организация отмечает, что Wi-Fi 7 работает лучше существующих стандартов в таких приложениях как потоковые трансляции с высокой пропускной способностью и игры с малой задержкой — это имеет значение в свете набирающих популярность систем виртуальной реальности и более требовательных рабочих приложений. На рынке уже присутствуют поддерживающие Wi-Fi 7 маршрутизаторы — их выпустили, в частности, Netgear, TP-Link и Eero. Это оборудование может и не проходить сертификацию, но наличие таковой позволяет производителям гарантировать полную совместимость с другими устройствами.

Источник: 3dnews.ru