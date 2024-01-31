Начались продажи GeForce RTX 4080 Super за $999 или более 140 тыс. рублей в России

Компания NVIDIA объявила о старте международных продаж видеокарты GeForce RTX 4080 Super. Новинка с рекомендованной стоимостью $999 полностью заменит в продаже оригинальную модель GeForce RTX 4080, которая на старте продаж оценивалась в $1199. В России новинка тоже появилась в продаже, но значительно дороже. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru