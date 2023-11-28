Начались продажи китайского процессора Loongson 3A6000 — производительность уровня Core i3-10100, но Windows не работает

Китайская компания Loongson официально представила и начала продажи центрального процессора 3A6000, который ориентирован на местный рынок. В основе чипа применяется фирменная микроархитектура LoongArch. Первые тесты процессора Loongson 3A6000 показывают, что он обладает таким же показателем IPC (число выполняемых инструкций за такт), как и Intel Core i5-14600K, но с большими оговорками. Сам же производитель сравнивает новинку с Intel Core i3-10100. А ещё чип не работает с Windows. Источник изображений: Loongson

Источник: 3dnews.ru