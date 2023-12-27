Начались продажи российских ноутбуков OSiO FocusLine

Российская группа компаний ICL недавно запустила новый бренд — OSiO, под которым будет выпускать потребительские мониторы, ПК, моноблоки, ноутбуки и другие решения. Здесь мы подробнее расскажем о российских ноутбуках OSiO FocusLine, которые сочетают тонкие корпуса и производительное железо

Источник: 3dnews.ru