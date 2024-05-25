Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS

Параллельно с переводом дистрибутива GNOME OS на использование компонента systemd-sysupdate для организации атомарного обновления системы, началась разработка нового инсталлятора для GNOME OS. Разработка пока находится на стадии начального прототипа, в качестве основы в котором задействованы опубликованные в апреле макеты интерфейса, подготовленные дизайнерами проекта GNOME. На текущем этапе развития основное внимание пока уделяется общей архитектуре и определению внутренней логики работы, например, организации навигации и заданию порядка отображения страниц при подготовке к установке. Код инсталлятора разрабатывается на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3.

GNOME OS представляет собой экспериментальный дистрибутив для разработчиков и тестировщиков GNOME, позволяющий оценить состояние разработки среды рабочего стола, ознакомиться с появляющимися новыми возможностями и протестировать работу своих приложений в находящихся в разработке ветках GNOME. Для демонстрации интерфейса начального прототипа инсталлятора для настольных и мобильных систем представлено несколько видеороликов:

Из других недавних изменений, связанных с GNOME, можно отметить проведение работы по созданию окружений с GNOME, работающих в режиме только для чтения; новые макеты оформления диалога открытия файлов; подготовка новых символьных пиктограмм для GNOME Software; возможность группировки уведомлений по связанным с ними приложениям; публикация новой программы для просмотра YouTube — DewDuct.