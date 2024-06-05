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Начало продаж комплекта Raspberry Pi AI за 70 долларов

Начало продаж комплекта Raspberry Pi AI за 70 долларов

Команда производителя Raspberry Pi объявила о начале продаж Raspberry Pi AI Kit, который объединяет Raspberry Pi M.2 HAT+ с модулем ускорения AI Hailo для совместного использования с Raspberry Pi 5. Комплект обеспечивает доступный, экономичный и энергоэффективный способ интеграции высокопроизводительного искусственного интеллекта с производительностью в 3 тераоперации в секунду (TOPS). Модуль имеет стандарт подключения M.2 2242 и поставляется предварительно установленным в M.2 HAT+, что обеспечивает связь между интерфейсом M.2 модуля AI и интерфейсом PCIe 3.0 Raspberry Pi 5.

Среди спецификаций указывается:

  • одноканальное соединение PCIe 3.0 со скоростью 8 Гбит/с
  • совместимость с камерами сторонних и сторонних производителей
  • полная интеграция с подсистемой программного обеспечения изображений Raspberry Pi
  • эффективное планирование аппаратного обеспечения ускорителя: запуск нескольких нейронных сетей на одной камере или одной/нескольких нейронных сетей с двумя камерами одновременно

Данный набор стал плодотворным итогом объединения усилий разработчиков Raspberry Pi с командой разработчиков Hailo, которые разрабатывают процессоры искусственного интеллекта, специально для обеспечения высокопроизводительных приложений глубокого обучения на периферийных устройствах. Подробности деятельности Hailo и их общую информацию можно посмотреть по ссылке на их официальном ресурсе.

Заказать набор можно на странице продажи комплекта.

Источник: linux.org.ru

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