Начало продаж комплекта Raspberry Pi AI за 70 долларов

Команда производителя Raspberry Pi объявила о начале продаж Raspberry Pi AI Kit, который объединяет Raspberry Pi M.2 HAT+ с модулем ускорения AI Hailo для совместного использования с Raspberry Pi 5. Комплект обеспечивает доступный, экономичный и энергоэффективный способ интеграции высокопроизводительного искусственного интеллекта с производительностью в 3 тераоперации в секунду (TOPS). Модуль имеет стандарт подключения M.2 2242 и поставляется предварительно установленным в M.2 HAT+, что обеспечивает связь между интерфейсом M.2 модуля AI и интерфейсом PCIe 3.0 Raspberry Pi 5.

Среди спецификаций указывается:

одноканальное соединение PCIe 3.0 со скоростью 8 Гбит/с

совместимость с камерами сторонних и сторонних производителей

полная интеграция с подсистемой программного обеспечения изображений Raspberry Pi

эффективное планирование аппаратного обеспечения ускорителя: запуск нескольких нейронных сетей на одной камере или одной/нескольких нейронных сетей с двумя камерами одновременно

Данный набор стал плодотворным итогом объединения усилий разработчиков Raspberry Pi с командой разработчиков Hailo, которые разрабатывают процессоры искусственного интеллекта, специально для обеспечения высокопроизводительных приложений глубокого обучения на периферийных устройствах. Подробности деятельности Hailo и их общую информацию можно посмотреть по ссылке на их официальном ресурсе.

Заказать набор можно на странице продажи комплекта.

Источник: linux.org.ru