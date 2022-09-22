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Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 «Bookworm»

Началось тестирование первой альфа-версии инсталлятора следующего значительного релиза Debian — «Bookworm». Релиз ожидается летом 2023 года.

Основные изменения:

  • В apt-setup обеспечена установка сертификатов удостоверяющих центров для организации проверки сертификатов при загрузке пакетов по протоколу HTTPS.
  • В busybox включены приложения awk, base64, less и stty.
  • В cdrom-detect реализовано определение установочных образов на обычных дисках.
  • В choose-mirror добавлена загрузка списка зеркал с хоста mirror-master.debian.org.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.19.
  • Загрузочное меню унифицировано для UEFI (grub) и BIOS (syslinux).
  • Реализовано преобразование установок Debian 11 с отдельным разделом /usr в новое представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.
  • Улучшено определение multipath-устройств.
  • Добавлен пакет nvme-cli-udeb.
  • Реализовано определение Windows 11 и Exherbo Linuх.
  • Прекращена экспериментальная поддержка dmraid.
  • Добавлена поддержка плат Bananapi_M2_Ultra, ODROID-C4, ODROID-HC4, ODROID-N2, ODROID-N2Plus, Librem5r4, SiFive HiFive Unmatched A00, BeagleV Starlight, Microchip PolarFire-SoC Icicle Kit и MNT Reform 2.

Источник: opennet.ru

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