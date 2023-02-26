Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine

Для включения в основной состав Wine предложен первый набор патчей, развиваемых проектом Wine-wayland для предоставления возможности использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. Так как объём изменений достаточно велик для упрощения рецензирования и интеграции наработки Wine-wayland планируют переносить постепенно, разбив этот процесс на несколько этапов. На первом этапе для включения в Wine предложен код, охватывающий драйвер winewayland.drv и компоненты unixlib, а также подготовку к обработке системой сборки файлов с определениями протокола Wayland. На втором этапе планируется передать изменения, обеспечивающие вывод в окружении Wayland.

После завершения передачи изменений в основной состав Wine пользователи получат возможность использовать чистое Wayland-окружение c поддержкой запуска Windows-приложений, не требующее установки пакетов, связанных с X11, что позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек. Использование чистого окружения Wayland для Wine также даст возможность избавиться от проблем с безопасностью, свойственных X11 (например, не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями — протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш).



Источник: opennet.ru