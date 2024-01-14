Началось рассмотрение иска на $1,67 млрд о нарушении патентов в ИИ-ускорителях Google TPU

В США, по сообщению The Register, начался суд по иску компании Singular Computing в отношении Google: IT-корпорация обвиняется в незаконном использовании запатентованных разработок в своих ИИ-ускорителях TPU (Tensor Processing Unit). В случае победы Singular может получить компенсацию от $1,67 млрд до $5,19 млрд. Singular была основана в 2005 году доктором Джозефом Бейтсом (Joseph Bates). Согласно его профилю на LinkedIn, более 30 лет Бейтс занимал исследовательские и преподавательские должности в университетах Корнелла (Cornell University), Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University) и Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), а также в Массачусетском технологическом институте (MIT) в США. Созданная Бейтсом компания Singular, как говорится на её сайте, «разрабатывает и лицензирует аппаратные и программные технологии для высокопроизводительных и энергоэффективных вычислений».

Источник: 3dnews.ru