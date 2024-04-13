Началось тестирование переработанного интерфейса пакетного менеджера APT 3.0

Опубликован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 2.9 (Advanced Package Tool), формирующей функциональность будущей стабильной версии APT 3.0, которая после стабилизации будет интегрирована в Debian Testing и войдёт в следующий значительный релиз Debian, а также будет добавлена в пакетную базу Ubuntu. Примечательно, что ещё не завершена стабилизация прошлой экспериментальной ветки APT 2.7 и не сформирован стабильный выпуск APT 2.8, который планировалось использовать в Debian 13.

Версия APT 2.9 представляет интерес переработанным интерфейсом пользователя, наглядно представляющим список зависимостей, необходимых для загрузки при установке пакета. Если раньше имена пакетов с зависимостями выводились сплошным списком, то теперь они разбиваются на колонки в стиле утилиты «ls» с опцией «-C», а разные блоки вывода подсвечиваются своими цветами (например, удаляемые пакеты выделяются красным, а устанавливаемые — зелёным цветом). При выводе также убраны дублирующиеся упоминания дополнительных и новых пакетов (объединены секции «NEW packages» и «additional packages»).

Было:

Стало:

Дополнительно можно отметить утверждение разработчиками дистрибутива Debian обновлённого варианта правил оформления пакетов — Debian Policy 4.7.0.0, в котором отражено создание отдельного репозитория с прошивками non-free-firmware, разрешено использование жёстких ссылок в source-пакетах, регламентировано ограничение доступа к сети для автоматических сборок пакетов в contrib и non-free.

Для пакетов, автоматически запускающих или останавливающих системные сервисы, введено требование, предписывающее обязательное включение в состав unit-файла для systemd (исключение добавлено только для пакетов, специально нацеленных на использование только с альтернативными системами инициализации). Ранее, пакетам было разрешено использование обычных init-скриптов, но теперь поддержка таких скриптов в systemd прекращена.



Источник: opennet.ru