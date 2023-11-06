ProHoster > Блог > Новости интернета > Начался суд Epic Games против Google — он имеет судьбоносное значение для Android и Play Маркет

Начался суд Epic Games против Google — он имеет судьбоносное значение для Android и Play Маркет

Сегодня началось второе за последние два месяца антимонопольное судебное разбирательство для компании Google. На этот раз защита понадобилась магазину приложений Google Play. Судебный процесс по иску Epic Games связан с тем, что Google запрещает оплачивать покупки в приложениях в обход её платёжной системы, а эта система забирает комиссию в 15 или 30 %. За процессом будет внимательно следить Apple, которая владеет магазином приложений App Store и тоже зависит от комиссий с платежей в приложениях. Спор между Epic Games с одной стороны и Google и Apple с другой возник из-за инцидента в августе 2020 года, когда Epic выпустила обновления для своей игры Fortnite, которые позволили бы компании выставлять счета своим клиентам непосредственно за покупки в приложении, в обход магазинов приложений. Тогда Google и Apple поспешили удалить Fortnite из своих магазинов. Epic Games, в свою очередь, подала в суд на обе компании, добиваясь разрешения прямого выставления счетов и неограниченной возможности установки Epic Store на смартфоны.
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий