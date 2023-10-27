Начата работа по адаптации Cinnamon для Wayland

Разработчики дистрибутива Linux Mint анонсировали начало работы по адаптации графического окружения Cinnamon под Wayland. Экспериментальная поддержка Wayland появится в выпуске Cinnamon 6.0, который будет включен в выпуске LinuxMint 21.3 (в качестве основы используется Ubuntu 22.04 LTS + свежие версии ПО из Ubuntu 23.10). Релиз Linux Mint 21.3 состоится в декабре.

В Linux Mint будет возможность выбора между X и Wayland, при этом сеанс на Х по-прежнему по умолчанию. Отследить состояние на Cinnamon на Wayland можно тут.

По плану разработчики Linux Mint собираются допиливать Cinnamon на Wayland до выпуска Linux Mint 23, который будет основан на Ubuntu 26.04 LTS (который, в свою очередь, выйдет в апреле 2026 года).

Источник: linux.org.ru