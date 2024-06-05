Надёжный инсайдер подтвердил планы Sony на The Last of Us Part II для ПК — игра готова к релизу уже больше полугода

Мартовский слух про апрельский анонс ПК-версии The Last of Us Part II Remastered не подтвердился, однако, похоже, Sony всё-таки готовится выпустить нашумевший приключенческий экшен от Naughty Dog за пределами PlayStation. Источник изображения: X (NoblePhoenixVP)
Источник: 3dnews.ru
Мартовский слух про апрельский анонс ПК-версии The Last of Us Part II Remastered не подтвердился, однако, похоже, Sony всё-таки готовится выпустить нашумевший приключенческий экшен от Naughty Dog за пределами PlayStation. Источник изображения: X (NoblePhoenixVP)