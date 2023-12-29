Надёжный инсайдер раскрыл, какая игра попадёт в последнюю праздничную раздачу Epic Games Store

В рамках праздничной распродажи Epic Games Store пользователям подарят 17 игр, однако их наименования до последнего держатся в секрете. Надёжный инсайдер billbil-kun раскрыл, какой сюрприз может ждать геймеров напоследок. Источник изображения: Steam (kuki)

Источник: 3dnews.ru