Найден способ навсегда избавить поисковую выдачу Google от советов ИИ

Для тех, кто в штыки воспринял появление генерируемых искусственных интеллектом сводок информации в поисковой выдаче Google, найден способ принудительно вернуть поисковик к показу традиционных «десяти синих ссылок» по умолчанию — без советов есть клей и бегать с ножницами, а также без необходимости каждый раз вручную включать опцию «Веб-версия». Вариант с «чистой» поисковой выдачей Google предложила на минувшей неделе — он стал альтернативой странице с результатами, которую формирует ИИ. Единственное неудобство при этом — необходимость каждый раз выбирать опцию «Веб-версия» в выпадающем подменю под поисковой строкой. Выяснилось, что есть способ включить её по умолчанию, и этот способ был обнаружен при изучении URL-адреса поисковой выдачи Google по произвольному запросу. Этот адрес содержит множество параметров, и за показ обычных «десяти синих ссылок» отвечает выражение «&udm=14» — им и следует воспользоваться при настройке браузера.

Источник: 3dnews.ru