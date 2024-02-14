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Найден способ продлить жизнь литийметаллических батарей — их нужно подержать в разряженном состоянии

Исследователям Стэнфордского университета удалось установить, что литийметаллические аккумуляторы способны увеличивать свой срок службы, если их время от времени полностью разряжать и оставлять в таком состоянии. Одновременно после такой манипуляции повышается фактическая ёмкость аккумулятора, как показало исследование. Источник изображения: Samsung SDI
Источник: 3dnews.ru

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