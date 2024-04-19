Налоговая служба Швеции закрыла 18 дата-центров за незаконный майнинг криптовалют

18 ЦОД закрыты в Швеции местным налоговым ведомством (Skatteverket). По данным Datacenter Dynamics, площадки объявили вне закона после того, как выяснилось, что они скрытно участвуют в майнинге криптовалют, пользуясь налоговыми льготами, предназначенными для обычных дата-центров. Речь идёт об уклонении от уплаты 990 млн шведских крон (около $91 млн), включая НДС и прочие надбавки. Расследование началось ещё в 2020 году. Налоговое ведомство заявило, что ему трудно быстро определить, с какой целью используется тот или иной дата-центр. Национальная система оценки рисков отмывания денег с 2020 года учитывает криптомайнинг, но местные законы всё ещё не предусматривает ответственности для ЦОД, незаконно занимающихся добычей криптовалют, что позволяет им действовать без надзора со стороны регуляторов. Эксперты считают, что отсутствие контроля позволяет таким дата-центрам проводить незаконные транзакции, избегать уплаты налогов и отмывать деньги.

Источник: 3dnews.ru