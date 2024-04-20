«Народный» электрический кроссовер Kia EV2 за $14 500 мелькнул на видео

Пока пресса активно обсуждает, насколько Tesla задержит выпуск своего массового электромобиля стоимостью $25 000, и появится ли он вообще, южнокорейская компания Kia готовит анонс небольшого электромобиля EV2, которому некоторые источники приписывают начальную стоимость менее $15 000 на домашнем рынке. Прототип Kia EV2 недавно был замечен на дорогах и попал на видео. Kia EV3. Источник изображения: Kia

Источник: 3dnews.ru