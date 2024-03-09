NASA и Boeing перенесли первый пилотируемый полёт Starliner на начало мая

Многократно откладывавшийся первый пилотируемый полёт нового корабля Boeing Starliner снова перенесён. Миссия на МКС под названием Crew Flight Test (CFT) ранее планировалась на середину апреля, но теперь, заявили накануне в NASA и Boeing, она стартует позже. Источник изображения: nasa.gov

Источник: 3dnews.ru