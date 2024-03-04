NASA может отказаться от доставки образцов марсианского грунта на Землю

Управление генерального инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, являющееся аудитором аэрокосмического ведомства, обнаружило, что программа Mars Sample Return (MSR) по возвращению с Марса образцов грунта столкнулась с серьёхными трудностями на этапе разработки, не говоря уже о реализации. Для программы MSR разрабатывается три космических аппарата и все они ещё далеки от завершения. Источник изображений: NASA

Источник: 3dnews.ru