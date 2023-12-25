NASA показало, что видно и слышно в лунном корабле при возвращении на Землю на скорости почти 40 000 км/ч

Спустя год после выполнения миссии Artemis-1 NASA показало каково это — находиться внутри космического корабля Orion во время его возвращения на Землю с Луны. В рамках миссии Artemis-2 Orion доставит астронавтов с Земли на окололунную орбиту, а затем вернёт их на планету. Корабль движется со скоростью около 40 000 км/ч и во время спуска на Землю может нагреваться до 2760 °С. Эти ощущения — слуховые и зрительные — были зафиксированы камерами космического аппарата. Вид на плазму и огонь, охватывающие «Орион» во время возвращения на Землю. Источник изображения: Orion Spacecraft

Источник: 3dnews.ru